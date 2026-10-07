Kaja Kallas: “in Russia elezioni antidemocratiche”

Kaja Kallas scrive su X: “Il mio intervento in #EPlenary sulle elezioni antidemocratiche per la Duma di Stato russa”
“Le finte elezioni della Duma russa sono state un insulto all’Ucraina, al popolo russo e alla democrazia stessa.
Putin odia la democrazia perché se ne sente minacciato.
Per questo – oltre a distruggere la società civile e reprimere l’opposizione politica in patria – la Russia interferisce nello spazio democratico altrui, incluso l’Unione Europea.
L’UE sta attualmente preparando sanzioni contro coloro che hanno partecipato all’organizzazione di queste «elezioni» e contro chi si è candidato per la Russia nei territori ucraini occupati.”
Russia’s sham Duma elections were an insult to Ukraine, to the Russian people, and to democracy itself.
Putin hates democracy because he is threatened by it.
That is why – along with destroying civil society and repressing political opposition at home – Russia meddles in the democratic space of others, including the European Union.
The EU is currently preparing sanctions on those involved in the organisation of these “elections” and those who stood as candidates for Russia in occupied Ukraine.
My intervention in #EPlenary on the undemocratic elections to the Russian State Duma ↓
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 6, 2026