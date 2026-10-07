Kaja Kallas: “in Russia elezioni antidemocratiche”

Kaja Kallas scrive su X: “Il mio intervento in #EPlenary sulle elezioni antidemocratiche per la Duma di Stato russa”

“Le finte elezioni della Duma russa sono state un insulto all’Ucraina, al popolo russo e alla democrazia stessa.

Putin odia la democrazia perché se ne sente minacciato.

Per questo – oltre a distruggere la società civile e reprimere l’opposizione politica in patria – la Russia interferisce nello spazio democratico altrui, incluso l’Unione Europea.

L’UE sta attualmente preparando sanzioni contro coloro che hanno partecipato all’organizzazione di queste «elezioni» e contro chi si è candidato per la Russia nei territori ucraini occupati.”