GB, aiutavano i migranti a fingersi gay per ottenere l’asilo: tre arresti

Tre arresti dopo un blitz contro una banda accusata di aiutare i migranti a fingersi gay per ottenere asilo

Le autorità preposte al controllo dell’immigrazione hanno effettuato arresti in relazione a una presunta rete criminale ritenuta responsabile di decine di richieste di asilo fraudolente, basate sulla falsa dichiarazione di omosessualità da parte dei richiedenti. Lo scrive la BBC.

L’operazione fa seguito a un’inchiesta della BBC condotta all’inizio dell’anno, che aveva rivelato come studi legali e consulenti aiutassero i migranti a spacciarsi per gay nel tentativo di ottenere asilo.

Le persone prese di mira dagli agenti dell’Home Office sono accusate di aver chiesto ai migranti fino a 4.500 sterline in cambio di prove artefatte, tra cui fotografie messe in scena e documenti falsi. Si ritiene che abbiano favorito decine di richieste di asilo da parte di uomini del Bangladesh, i quali sostenevano di temere per la propria vita in caso di rimpatrio.

Due persone sono state arrestate a Londra con l’accusa di frode e reati legati all’immigrazione; gli agenti dell’Home Office hanno inoltre sequestrato telefoni, gioielli e migliaia di sterline in contanti. Una terza persona è stata arrestata con l’accusa di soggiorno illegale nel Paese.

Chris Foster, responsabile regionale per le indagini penali presso l’Home Office, ha dichiarato che le richieste fraudolente erano collegate ad “Apanjon”, un’organizzazione LGBT della comunità bengalese con sede a Whitechapel, nella zona est di Londra. Ha spiegato che i funzionari addetti alle pratiche di asilo avevano inizialmente individuato delle ricorrenze sospette in alcune domande, sollevando dubbi sul gruppo, e che gli agenti dell’immigrazione stavano indagando da diversi mesi.

“Abbiamo informazioni secondo cui sono in grado di fornire lettere e documenti falsi, chiedendo compensi variabili tra le 1.000 e le 4.500 sterline”, ha affermato Foster. “Si può trattare di lettere di sostegno da parte di Apanjon, di fotografie costruite ad arte per suggerire l’omosessualità dei soggetti, oppure di lettere provenienti da persone che dichiarano di avere un rapporto di amicizia o una relazione sessuale – ovvero una relazione tra persone dello stesso sesso – con i richiedenti”.

L’Home Office sta riesaminando oltre 100 richieste di asilo collegate a questa rete criminale. Foster ha dichiarato che alcune delle domande fraudolente sarebbero state “indubbiamente” accolte.

In passato, i giudici competenti in materia di immigrazione avevano già giudicato inattendibili o poco credibili le prove fornite da Apanjon, rilevando inoltre che un richiedente – il quale sosteneva di aver partecipato agli eventi del gruppo – aveva presentato fotografie artefatte. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che il gruppo spesso garantiva per uomini che richiedevano asilo dichiarandosi gay, ma solo dopo che la loro richiesta iniziale – basata su motivi politici – era stata respinta. In un caso, un uomo ha menzionato il proprio orientamento sessuale solo nove anni dopo la richiesta originale.

Il gruppo è accusato di adottare le stesse tattiche promosse dai consulenti smascherati nell’inchiesta della BBC condotta all’inizio di quest’anno. Un portavoce del Ministero dell’Interno ha affermato che si sta continuando a esaminare le richieste di asilo collegate a quel servizio giornalistico, che ha portato a due arresti nel mese di maggio.

Nel servizio della BBC, pubblicato ad aprile, una consulente di nome Tanisa Khan disse a un giornalista sotto copertura di poter fornire un “pacchetto completo”, comprensivo di fotografie scattate in locali gay e altre prove a sostegno della richiesta. La donna era collegata a un gruppo associativo chiamato “Worcester LGBT”; suggerì al giornalista di frequentarlo per rafforzare le prove a supporto della sua falsa richiesta.

Alcuni uomini presenti a un evento organizzato dal gruppo presso un centro sociale a Beckton, nella zona est di Londra, dichiararono di non essere realmente gay. Uno di loro disse: “Qui nessuno è gay. Nemmeno l’1% è gay. Nemmeno lo 0,01% lo è”. L’inchiesta ha inoltre rivelato come venissero utilizzate condizioni mediche inesistenti e siti web di notizie false per avvalorare richieste di asilo fraudolente.

Nel frattempo, il gruppo Worcester LGBT ha cessato l’attività. Il suo fondatore aveva precedentemente dichiarato che l’associazione non creava né sosteneva prove fabbricate per le richieste di asilo e che non spettava all’organizzazione stabilire se una persona fosse effettivamente gay.

Khan ha attribuito l’accaduto a un “malinteso” dovuto a difficoltà di comunicazione, negando di aver consigliato al giornalista di presentare una falsa richiesta o di essersi offerta di creare prove artefatte.

Il Ministro dell’Interno Shabana Mahmood ha dichiarato che “chi finge di subire persecuzioni è spregevole e si fa beffe delle vere vittime che necessitano di protezione”. “Alle organizzazioni che traggono profitto da questa vergognosa frode dico: sarete perseguite, private del vostro denaro illecito e costrette a chiudere”, ha affermato. “E a chi cerca di ingannare il sistema: la vostra richiesta verrà respinta e sarete espulsi dal Paese”.

La condanna per frode legata alla richiesta di asilo prevede una pena massima fino a 10 anni di carcere.