Von der Leyen: ‘Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali si avvicinano all’Ue’

“Fin dai primi giorni della nostra Unione, l’integrazione fisica è andata di pari passo con quella politica. Oggi, la nostra Unione si appresta a crescere nuovamente seguendo lo stesso principio. L’Ucraina, la Moldavia e i Balcani occidentali si stanno avvicinando a noi, e stiamo già realizzando i collegamenti fisici che li avvicinano all’Europa.

Prendiamo ad esempio la Moldavia. Per decenni, gran parte delle sue infrastrutture di trasporto era orientata verso Est. Oggi stiamo aiutando la Moldavia a collegarsi con l’Occidente, sosteniamo la realizzazione e il potenziamento dei collegamenti con la Romania, perché sappiamo che ogni linea ferroviaria che colleghiamo e ogni strada che potenziamo avvicina la nostra futura Unione”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della cerimonia di apertura dell’evento Connecting Europe Days in corso a Bruxelles.