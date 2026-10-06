Le manifestazioni degli studenti delle scuole superiori e dell’università hanno riunito oggi 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 a Parigi, secondo le stime delle organizzazioni studentesche promotrici delle proteste. Ne dà notizia Le Figaro. Nel corso della giornata sono stati registrati scontri a Parigi e Lione e tensioni in varie città del Paese.

Nella capitale un gruppo di circa 300 dimostranti sta tentando di attaccare le forze dell’ordine, riferisce la polizia di Parigi. Le autorità stanno cercando di respingerli e disperderli per consentire al corteo di raggiungere Place de la Nation. Alcuni attivisti hanno staccato frammenti di pietra dagli ingressi dei negozi per lanciarli contro le forze dell’ordine, riferisce il giornalista di Le Figarò sul posto. A Lione la prefettura ha segnalato 11 feriti, tra cui nove agenti di polizia.

Trump: “Quello che accade in Francia è colpa dell’immigrazione fuori controllo”

“Quanto che sta accadendo in Francia è nientemeno che un’immigrazione di massa fuori controllo. Non è una questione di scuole: si tratta dell’Islam che vuole prendere il sopravvento su un Paese un tempo grande”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.

il ministro degli Esteri francese replica a Trump

“Se non scriviamo il nostro racconto, altri lo scriveranno al posto nostro”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, reagendo alle parole del presidente americano Donald Trump, che ha attribuito all'”islam” e all'”immigrazione” la responsabilità delle proteste dei liceali in Francia. “Tutti i nostri rivali, avversari e partner cercano di raccontare” le manifestazioni “a modo loro”, ha affermato Barrot, invitando a non “subire i racconti degli altri”.

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