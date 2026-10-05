Merz in visita a Kiev, appello a Putin: “le armi devono tacere”

Durante la sua visita a Kiev, nella quale ha annunciato un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di 1,3 miliardii di euro per l’Ucraina, l cancelliere tedesco Merz si è rivolto direttamente al presidente russo Putin:

“Vorrei reiterare da qui il mio appello. Signor Putin, per favore fermi questa guerra insensata. Siamo pronti a negoziare, pronti a discutere con lei i modi per porvi fine. Ma questi attacchi barbarici contro la popolazione civile dell’Ucraina devono cessare. Qui si commettono crimini di guerra ogni giorno.

Stiamo parlando di obiettivi infrastrutturali. Il paese si sta preparando all’inverno. Mi appello ancora una volta alla leadership russa, al Presidente della Russia: fermi questa guerra. Possiamo negoziare, ma solo dopo che le armi avranno taciuto. E le armi devono tacere.”