Merz in visita a Kiev, appello a Putin: “le armi devono tacere”

Durante la sua visita a Kiev, nella quale ha annunciato un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di 1,3 miliardii di euro per l’Ucraina, l cancelliere tedesco Merz si è rivolto direttamente al presidente russo Putin:
“Vorrei reiterare da qui il mio appello. Signor Putin, per favore fermi questa guerra insensata. Siamo pronti a negoziare, pronti a discutere con lei i modi per porvi fine. Ma questi attacchi barbarici contro la popolazione civile dell’Ucraina devono cessare. Qui si commettono crimini di guerra ogni giorno.
Stiamo parlando di obiettivi infrastrutturali. Il paese si sta preparando all’inverno. Mi appello ancora una volta alla leadership russa, al Presidente della Russia: fermi questa guerra. Possiamo negoziare, ma solo dopo che le armi avranno taciuto. E le armi devono tacere.”
Merz addressed Putin:
I want to reiterate my appeal from here. Mr. Putin, please stop this senseless war. We are ready for negotiations, ready to discuss with you ways to end it. But these barbaric attacks on the civilian population of Ukraine must stop. War crimes are being committed here every day.
We are talking about infrastructure targets. The country is preparing for winter. I appeal once again to the Russian leadership, to the President of Russia: stop this war. We can negotiate, but only after the guns fall silent. And the guns must fall silent.
— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 4, 2026
Risposta a Zelensky: comunicato del Ministero della Difesa russo