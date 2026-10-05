FT: ‘l’Estonia sposta le truppe più vicino al confine russo’

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Estonia

(ANSA) – L’Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il Paese, schierato in prima linea nella Nato, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell’Ucraina.

Lo scrive in esclusiva il Financial Time.
I vertici militari e dell’intelligence estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la Nato, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando a un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica.

Putin: ‘La Russia non attaccherà nessuno ma si difenderà anche con armi nucleari’

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