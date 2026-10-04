UE: dal 2 dicembre stop alle app di nudificazione

(ANSA) – “Dal 2 dicembre si applicherà il divieto” di nudifier app e “la Commissione Ue sarà pronta ad applicare la normativa” prevista dall’AI Act “sin dal primo giorno”.

Lo ha assicurato un portavoce della Commissione Ue, confermando di aver ricevuto una lettera da oltre 100 eurodeputati riguardante il divieto di sistemi di intelligenza artificiale che “spogliano” le persone senza consenso e che prendono di mira i politici dell’Ue. “Siamo stati molto chiari sul fatto che si tratta di un’attività illegale e che non ha assolutamente posto in Europa”.