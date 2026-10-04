Il omunicato del Ministero della Difesa russo pubblicato su Telegram

“Il Ministero della Difesa russo ha preso nota delle dichiarazioni di V. Zelensky, secondo cui, in risposta agli attacchi contro obiettivi del complesso militare-industriale ucraino a Kiev, dove vengono prodotti droni e armi missilistiche per attacchi contro la Russia, nonché contro obiettivi infrastrutturali utilizzati a vantaggio delle forze armate ucraine, il regime di Kiev intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe.

In risposta a queste minacce, il Ministero della Difesa russo ricorda che lancia attacchi massicci contro Kiev e altre regioni ucraine proprio in risposta alle azioni del leader del regime di Kiev.

Ci si riferisce ai tentativi di V. Zelensky di sabotare, con attacchi terroristici contro obiettivi civili sul territorio russo, le elezioni alla Duma di Stato dell’Assemblea Federale Russa.

Si tratta di attacchi mirati con armi missilistiche e droni contro le commissioni elettorali di distretto, che hanno causato la morte di sei civili.

Si riferisce ai tentativi di organizzare un attacco massiccio con l’utilizzo di oltre 1600 droni d’attacco ucraini contro obiettivi civili a Mosca, dal 19 al 20 settembre.

Si riferisce ai tentativi di attacchi terroristici con l’utilizzo di droni d’attacco, volti a sabotare la realizzazione del forum economico internazionale a San Pietroburgo nel giugno del 2026.

Infine, nella notte scorsa, il regime di Kiev ha perpetrato un attacco terroristico contro i quartieri residenziali della città di Belgorod, dove non ci sono obiettivi militari.

A seguito di questo attacco, ci sono vittime e feriti tra i civili, e sono stati danneggiati condomini, abitazioni private e veicoli privati.

A seguito della dichiarazione di oggi di Zelensky, gli attacchi delle Forze Armate della Federazione Russa contro obiettivi militari e del complesso militare-industriale, nonché contro le infrastrutture ad essi collegate, a Kiev e in altre regioni dell’Ucraina, saranno intensificati.

La popolazione ucraina deve incolpare solo il leader del regime di Kiev per questo.

È Zelensky che si assume la piena responsabilità personale e politica per questo.”

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