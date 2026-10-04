Merz in visita a sorpresa a Kiev: 1,3 miliardi di aiuti

Merz annuncerà un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico

(ANSA) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev, capitale dell’Ucraina, per una visita non annunciata; lo hanno riferito all’Afp fonti governative di Berlino. Merz – il cui Paese è tra i principali sostenitori dell’Ucraina nel conflitto con la Russia – è accompagnato nel viaggio dal ministro dell’Economia Katherina Reiche, hanno precisato le fonti. “Mi sono recato a Kiev oggi perché l’Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane”.

Lo ha dichiarato Merz in un comunicato diffuso dopo il suo arrivo nella capitale ucraina dove il Cancelliere tedesco è arrivato per una visita non annunciata volta a dimostrare sostegno al Paese nel conflitto contro la Russia. “Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi”.

Secondo fonti governative, Merz – il cui Paese figura tra i principali sostenitori dell’Ucraina – è accompagnato nel viaggio dal ministro dell’Economia Katherina Reiche. “Oggi dirò al Presidente Volodymyr Zelensky: ‘Potete continuare a contare sul nostro aiuto'”, ha affermato Merz nella nota, sottolineando inoltre l’importanza della collaborazione tra aziende tedesche e ucraine.

La visita del Cancelliere tedesco giunge appena un giorno dopo l’avvertimento della Russia a stranieri e diplomatici affinché lascino la capitale ucraina, preannunciando nuovi e “massicci” attacchi aerei sulla città. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato in un comunicato che “la responsabilità di eventuali conseguenze negative ricade interamente su coloro che ignorano questo avvertimento”. Mosca aveva già lanciato un avvertimento simile a maggio, ma i leader dei Paesi sostenitori dell’Ucraina hanno sfidato tali moniti, continuando a recarsi in visita nel Paese. Kiev è stata bersaglio di pesanti attacchi aerei; le autorità ucraine hanno lanciato appelli per ottenere ulteriori munizioni per la difesa aerea, necessarie a contrastare le incursioni russe condotte con droni e missili. Negli ultimi giorni, la Russia ha colpito diversi ponti sul fiume Dnipro e infrastrutture energetiche; venerdì, il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha descritto la situazione a Kiev come “molto drammatica”.

Merz annuncerà un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni di euro per interventi nel settore energetico. Lo scrive Reuters sul suo sito citando funzionari del governo tedesco. È inoltre previsto che durante la visita venga finalizzato un accordo per la produzione congiunta di diverse tipologie di droni. Il cancelliere tedesco è accompagnato anche da una delegazione economica che comprende dirigenti di Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems e altre aziende. Si prevede inoltre che Merz solleciti il governo ucraino a compiere progressi sulle riforme richieste dai partner dell’UeE, compresa la lotta alla corruzione.