Kiev avrà bisogno fino a 70 miliardi extra nel 2027 per la guerra

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Volodymyr Zelensky

L’Ucraina – a quanto apprende l’ANSA – potrebbe avere bisogno nel 2027 “fino a 70 miliardi di euro” in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all’invasione russa (in aggiunta dunque ai 45 miliardi già previsti dal prestito Ue).

Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono ‘buchi’ nell’assistenza ma è “fondamentale” che la Rada approvi le riforme previste.

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