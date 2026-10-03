Kallas: “Dobbiamo prepararci a possibili attacchi russi”

“La Russia sta spingendo per un’escalation per creare paura nelle nostre società. Dobbiamo prepararci ai possibili attacchi”

(www.tgcom24.mediaset.it) – Queste le parole di Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza che nella giornata di venerdì 2 ottobre era a Roma per una serie di incontri istituzionali, anche coi ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto.

In un’intervista al Corriere della sera, Kallas ha sottolineato che “stiamo proponendo altre misure contro Mosca. Le minacce e gli attacchi ibridi (quali?, ndr) che la Russia sta conducendo contro i nostri Paesi – ha specificato – hanno l’obiettivo di intimidire gli Stati europei affinché smettano di sostenere l’Ucraina”.

Putin: ‘La Russia non attaccherà nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ma si difenderà anche con armi nucleari’