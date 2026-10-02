Paracadutista britannico ucciso da un’esplosione in Ucraina

Un paracadutista britannico è rimasto ucciso in un’esplosione mentre assisteva le truppe ucraine nel conflitto contro la Russia

(www.bbc.com) – Un’inchiesta sulla morte del caporale scelto George Hooley, condotta in parte a porte chiuse questa settimana, ha accertato che il militare aveva “riportato lesioni multiple a causa di un’esplosione” avvenuta il 6 dicembre 2025. Hooley, 28 anni, è deceduto per le ferite riportate in un ospedale di Kiev tre giorni più tardi.

Darren Salter, medico legale capo dell’Oxfordshire, ha dichiarato di aver ricevuto “elementi probatori limitati” riguardo alle circostanze e alla causa dell’esplosione, ma ha escluso che la morte di Hooley fosse “sospetta”. Anche il luogo dell’esplosione rimane ignoto, se non per il fatto che si trovava lontano dalla linea del fronte.

In una dichiarazione rilasciata a dicembre, il Ministero della Difesa britannico (MoD) ha descritto Hooley come “un soldato eccezionale e un comandante di livello inferiore di grande valore, dotato di vasta esperienza operativa”.

Il Ministero ha definito la sua morte un “tragico incidente”, avvenuto mentre il militare stava “osservando le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva”.

Il MoD non ha rilasciato commenti quando è stato interpellato per ulteriori chiarimenti sulle circostanze dell’accaduto.

Il governo britannico non ha mai reso noto il numero di militari presenti in Ucraina, pur avendo ammesso in precedenza la presenza di un contingente ridotto incaricato di sostenere le forze armate ucraine e garantire la sicurezza del personale diplomatico.