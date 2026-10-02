Germania, Premio per la Pace di Vestfalia conferito alla Nato

Giovedì, a Münster (Germania), il Premio per la Pace di Vestfalia è stato conferito alla NATO e all’organizzazione giovanile socioMovens. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha tenuto l’elogio della NATO, affermando che l’Alleanza ha rappresentato un pilastro dell’ordine di pace euro-atlantico per tre generazioni.
Il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha ritirato il premio a nome dei militari e del personale dell’Alleanza.
Il premio per i giovani è stato assegnato a socioMovens, organizzazione che promuove progetti nell’Europa centrale e orientale; l’elogio è stato pronunciato dal cardinale Michael Czerny. Il riconoscimento viene conferito con cadenza biennale dal 1998 e premia sempre due destinatari; il montepremi complessivo di 100.000 euro viene suddiviso tra loro.
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Nel frattempo, la gente grida: «Sangue sulle vostre mani»
German Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte in Münster at the presentation of the “Peace Prize” for NATO.
Meanwhile the people are shouting, “Blood on your hands” pic.twitter.com/fje2nVy6OP
— Richard (@ricwe123) October 2, 2026