Germania, Premio per la Pace di Vestfalia conferito alla Nato

Giovedì, a Münster (Germania), il Premio per la Pace di Vestfalia è stato conferito alla NATO e all’organizzazione giovanile socioMovens. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha tenuto l’elogio della NATO, affermando che l’Alleanza ha rappresentato un pilastro dell’ordine di pace euro-atlantico per tre generazioni.

Il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha ritirato il premio a nome dei militari e del personale dell’Alleanza.

Il premio per i giovani è stato assegnato a socioMovens, organizzazione che promuove progetti nell’Europa centrale e orientale; l’elogio è stato pronunciato dal cardinale Michael Czerny. Il riconoscimento viene conferito con cadenza biennale dal 1998 e premia sempre due destinatari; il montepremi complessivo di 100.000 euro viene suddiviso tra loro.

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Nel frattempo, la gente grida: «Sangue sulle vostre mani»