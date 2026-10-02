Germania: dal 2027 un reggimento di droni, anche velivoli kamikaze

La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all’impiego dei droni

Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa Boris Pistorius, che ha illustrato il progetto di un’unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Secondo quanto riportato dall’emittente tedesca N-Tv, il reparto potrà utilizzare droni con un raggio operativo fino a 500 chilometri. L’equipaggiamento comprenderà anche sistemi terrestri e droni d’attacco kamikaze, progettati per colpire direttamente gli obiettivi.

La guerra elettronica

Il nuovo reggimento avrà inoltre una propria compagnia di guerra elettronica, come precisato da Pistorius. La struttura permetterà di affiancare all’impiego dei droni capacità specializzate nelle operazioni elettroniche. L’unità sarà inserita nella 10ª Divisione corazzata della Bundeswehr (le forze armate della Repubblica Federale di Germania), di cui fa parte anche la brigata tedesca dispiegata in Lituania.

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