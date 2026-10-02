Marsiglia, donna ustionata al volto con spray-lanciafiamme da estremista di sinistra

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Francia, donna ustionata al volto con spray lanciafiamme

FRANCIA – A Marsiglia, nel contesto delle proteste studentesche, una donna è stata ustionata al volto da un rivoltoso di estrema sinistra incappucciato, che ha usato una bomboletta spray come un lanciafiamme.
E’ accaduto a Place du 4 Septembre, nel VII arrondissement.

Il video pubblicato su X da fdesouche.com.

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