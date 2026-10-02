Marsiglia, donna ustionata al volto con spray-lanciafiamme da estremista di sinistra

FRANCIA – A Marsiglia, nel contesto delle proteste studentesche, una donna è stata ustionata al volto da un rivoltoso di estrema sinistra incappucciato, che ha usato una bomboletta spray come un lanciafiamme.
E’ accaduto a Place du 4 Septembre, nel VII arrondissement.
Il video pubblicato su X da fdesouche.com.
Marseille: une femme brûlée au visage par un émeutier d’extrême-gauche cagoulé qui s’est servi d’un spray comme d’un lance-flammeshttps://t.co/O3K9RNewWy pic.twitter.com/4TPK5Zmuws
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 1, 2026