Proteste degli studenti, a Marsiglia “preside aggredito e cosparso di benzina”

Prosegue in Francia la protesta nei licei, con molti istituti bloccati dagli studenti in tutto il Paese

(tgcom24.mediaset.it) – Situazione molto tesa a Marsiglia: la Région Paca (Provence Alpes Cote d’Azur) denuncia violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l’autorità regionale ”il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell’équipe scolastica sono stati aggrediti all’interno dell’istituto e cosparsi di benzina”. Sempre a Marsiglia, come riporta Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al Lycée Saint-Exupéry. La mobilitazione, intanto, comincia a estendersi anche alle università.

Disordini anche a Parigi

A Parigi si registrano almeno 14 scuole dove le proteste hanno impedito il regolare svolgimento delle attività. A Nizza, nella mattinata di giovedì 1 ottobre, gli studenti si sono ritrovati davanti al liceo Albert-Calmette, mentre a Lione la contestazione si è tenuta davanti all’Ampère. Almeno almeno 15 le università bloccate in tutta la Francia, tra cui quelle di Strasburgo, Poitiers, Nanterre o Montpellier

Il sindaco di Saint Denis: “La violenza può anche essere legittima”

Intanto, continua la polemica dopo le parole del sindaco de La France Insoumise di Saint Denis, Bally Bagayoko, secondo il quale “la violenza, a un certo punto, può essere legittima”. “Confermo queste dichiarazioni”, ha detto il primo cittadino della città situata nella banlieue a nord di Parigi.