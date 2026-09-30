Tolosa: 93enne stuprata e uccisa, arrestato sudanese

(https://europa.today.it) – Un’anziana di 93 anni, allettata e incapace di muoversi da sola da quando aveva subito un ictus, è stata violentata e strangolata a morte nella sua abitazione a Tolosa, nel sud della Francia. Il corpo della donna è stato trovato domenica scorsa, 27 settembre. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allarmati da urla disperate, insulti e rumori di percosse provenienti dall’interno del suo villino. All’arrivo delle forze dell’ordine la porta d’ingresso era sbarrata dall’interno.

La vittima era in bagno, sopra di lei un 34enne nudo

Il corpo della 93enne è stato trovato nel bagno dell’abitazione. Adagiato sopra il cadavere c’era un uomo di 34 anni, completamente nudo e in evidente stato di ebbrezza. Una scena sconvolgente. Descritto come “molto agitato”, il 34enne ha opposto resistenza all’arresto e ferito uno degli agenti di polizia che cercavano di immobilizzarlo. Dovrà rispondere di omicidio volontario e stupro.

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Si tratterebbe di un cittadino originario del Sudan, senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine per furto. La Procura ha già chiesto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

L’autopsia sul corpo della vittima ha rivelato la presenza di lesioni compatibili con una violenza sessuale, una frattura alle costole e alla colonna vertebrale, diversi ematomi facciali e lesioni traumatiche al collo. La donna sarebbe stata strangolata.