Romania, arrestato Călin Georgescu: proteste in strada

Il giornalista Jim Ferguson scrive su X: “LA ROMANIA STA INSORGENDO MENTRE LE TENSIONI AUMENTANO”

“Scene potenti arrivano dalla Romania. Folla per le strade. Bandiere rumene ovunque. Gente che grida, piange e chiede risposte dopo il fermo di Călin Georgescu.

La rabbia non è più contenuta nel dibattito politico.

Sta traboccando nelle strade. George Simion ha chiesto la fine di ciò che descrive come persecuzione politica.

Il sostegno a Georgescu resta altamente visibile.

Il sostegno a Simion e AUR sta diventando sempre più forte. E dopo mesi di turbolenza politica, la Romania appare sempre più come un paese che sta raggiungendo il punto di rottura.

Un’elezione presidenziale è stata annullata.

La fiducia nelle istituzioni è stata gravemente danneggiata.

Ora uno dei più prominenti leader politici del paese è stato fermato.

E la risposta è la furia.

Non si tratta di più di un uomo solo.

Si tratta di democrazia.

Responsabilità.

Legittimità politica. E se i rumeni comuni credono ancora che il sistema li rappresenti.

Il caso legale contro Georgescu deve essere deciso sulla base delle prove, ma politicamente, il messaggio dalle strade sta diventando impossibile da ignorare:

I RUMENI VOGLIONO RISPOSTE.

VOGLIONO RESPONSABILITÀ.

E NON SE NE ANDRANNO IN SILENZIO.

La Romania sta insorgendo.”