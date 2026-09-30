Kiev: ‘ogni allarme missilistico costa 45 milioni dollari all’ora’

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Soldati ucraini

Gli allarmi missilistici costano all’Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche

Lo ha dichiarato – come riporta il The Guardian – Oleksandr Kravchenko, ministro ucraino dell’economia e dell’ambiente, secondo cui l’intensificarsi degli attacchi russi sulle infrastrutture alla base dell’economia ucraina, colpendo siti industriali, magazzini, centri logistici e data center sono un tentativo di “distruggere praticamente l’intera economia”.

“Quello che non avevamo previsto del tutto – ha aggiunto – era la rapidità con cui la Russia avrebbe sviluppato questi droni a reazione e li avrebbe usati per colpire qualsiasi cosa”.  (ANSA)

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