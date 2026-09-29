UE: ‘in inverno i prezzi dell’energia saranno molto alti’

(ANSA) – “Non c’è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell’approvvigionamento” di energia “ma prevediamo prezzi molto alti”

Lo ha detto il commissario Ue all’energia, Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale energia a Dublino, sottolineando che anche se non dovesse “esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell’approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa”.

L’Ue – ha aggiunto – sta “quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili, per renderle più efficienti”. “Stiamo incontrando difficoltà nell’attuazione” del regolamento sul metano nella “parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei Paesi Ue, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare” l’entrata in vigore “della parte relativa all’import”, ha detto Jorgensen, sottolineando che non si tratta “in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni” e che saranno Parlamento e Consiglio a decidere “se procedere o meno in tal senso”.

Dall’inizio della crisi in Medio Oriente “abbiamo ormai superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l’energia, senza ricevere nemmeno una molecola in più di gas o petrolio”. Lo ha detto il commissario Ue all’energia, Dan Jorgensen, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri dell’Energia in corso a Dublino. “Questo ci dimostra quanto sia grave per noi dipendere da fonti energetiche provenienti da altre parti del mondo. Dobbiamo liberarci da questa dipendenza e sostituire i combustibili fossili con energia prodotta localmente”.