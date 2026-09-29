Nato Europa: migrazione utilizzata come attacco ibrido

(ANSA) – BRUXELLES – “Quello che dico spesso è: dobbiamo assolutamente prestare attenzione al fianco meridionale e dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi: c’è una discreta attività da parte di Russia e Cina in Africa e in alcune parti del Medio Oriente, e ciò non contribuisce alla stabilità”.

Lo ha detto il comandante supremo alleato (Saceur) Alexus Grynkewich al Parlamento Europeo.

(Il SACEUR – Supreme Allied Commander Europe- è il comandante supremo delle forze militari della NATO in Europa)

“Pertanto, il Comando delle Forze Congiunte di Napoli ha il compito di definire quale debba essere il nostro approccio militare sul fianco meridionale e come possiamo coordinare le attività degli alleati. Abbiamo già visto la migrazione utilizzata come forma di attacco ibrido ed è quindi un aspetto a cui dobbiamo assolutamente prestare attenzione”, ha sottolineato. Tra i rischi citati ci sono anche il terrorismo e il narcotraffico, che può propagare dal fianco sud.

((Photo/Newswires)