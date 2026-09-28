Tolosa, 93enne disabile trovata morta in casa: fermato straniero

Tolosa – Juliette, 93 anni e con disabilità, è stata trovata morta in casa. Un trentenne in posizione irregolare è stato fermato mentre era nudo; durante l’intervento ha ferito un agente di polizia alla spalla.

Una donna di 93 anni è stata trovata morta nella sua abitazione domenica 27. Un uomo è stato portato fuori casa dalla polizia, allertata dai vicini. L’uomo coinvolto – di corporatura robusta e in stato di alterazione, secondo le testimonianze raccolte sul posto – è stato bloccato non senza difficoltà dagli agenti; uno di loro è rimasto ferito alla spalla durante l’intervento.

«Era la nonnina del quartiere», racconta un vicino, ancora sotto shock. «È terribile: mi ha visto nascere, le facevamo la spesa», spiega un trentenne che abita nella casa adiacente. «Questa signora aveva sempre vissuto qui; prima abitava nella casa di fronte», afferma un altro vicino.

L’uomo coinvolto, che si trova in posizione irregolare sul territorio, avrebbe circa trent’anni. Alcuni vicini hanno riferito che era nudo al momento del fermo.

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