Tolosa, 93enne disabile trovata morta in casa: fermato straniero

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Tolosa, 93enne disabile trovata morta

Tolosa – Juliette, 93 anni e con disabilità, è stata trovata morta in casa. Un trentenne in posizione irregolare è stato fermato mentre era nudo; durante l’intervento ha ferito un agente di polizia alla spalla.

Una donna di 93 anni è stata trovata morta nella sua abitazione domenica 27. Un uomo è stato portato fuori casa dalla polizia, allertata dai vicini. L’uomo coinvolto – di corporatura robusta e in stato di alterazione, secondo le testimonianze raccolte sul posto – è stato bloccato non senza difficoltà dagli agenti; uno di loro è rimasto ferito alla spalla durante l’intervento.

«Era la nonnina del quartiere», racconta un vicino, ancora sotto shock. «È terribile: mi ha visto nascere, le facevamo la spesa», spiega un trentenne che abita nella casa adiacente. «Questa signora aveva sempre vissuto qui; prima abitava nella casa di fronte», afferma un altro vicino.

L’uomo coinvolto, che si trova in posizione irregolare sul territorio, avrebbe circa trent’anni. Alcuni vicini hanno riferito che era nudo al momento del fermo.

www.fdesouche.com

Share

Articoli correlati

Larissa Brito

Nizza, modella brasiliana trovata morta nel bagagliaio di un’auto: arrestato algerino

francia polizia

Francia, madre accoltella la figlia. Durante l’arresto grida “Allah Akbar”

Francia polizia

Francia, uomo armato ucciso dalla polizia