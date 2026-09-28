Serbia, il presidente Vucic si dimette per candidarsi alle elezioni anticipate

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Serbia, Vucic

(ANSA) – Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è dimesso per potersi candidare alla carica di primo ministro nelle elezioni anticipate di ottobre, indette dopo quasi due anni di proteste guidate dagli ”studenti”.

“Mi dimetto dalla carica di presidente”, ha dichiarato Vucic dal palazzo presidenziale, dove i suoi sostenitori scandivano il suo nome.
“Domani mattina passerò le mie funzioni al presidente del Parlamento”, ha aggiunto.
Vucic aveva dichiarato che si sarebbe dimesso dalla carica di capo dello Stato al ritorno dal viaggio negli Usa.

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