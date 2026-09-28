Migranti, Leone XIV: “fornire soccorso e assistenza”

Papa Leone XIV, nel corso del suo discorso a Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia, ribadisce l’importanza di fornire soccorso e assistenza a chi cerca rifugio nel nostro continente

“L’Europa contemporanea infatti si trova di fronte a una nuova tappa della sua lunga storia di incontri con l’arrivo sul continente di tanti uomini e donne in fuga da teatri di guerra e persecuzione o in cerca di una vita migliore lontano dalla povertà e dalla miseria come ho detto durante la mia recente visita alle Isole Canarie in Spagna la dignità umana esige vie legali e sicure soccorso e assistenza cooperazione reale contro i trafficanti protezione effettiva delle vittime processi seri di accoglienza e integrazione e politiche che permettano a ogni persona di vivere con dignità nella propria terra”.

Il discorso riportato su X da Sky tg24