L’ultima della Kallas: ‘Per i nostri 007 Mosca prepara nuovi atti di sabotaggio’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Biden ha sabotato il gasdotto Nord Stream

(ANSA) – “Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l’obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l’Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente”.

Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas prima del Consiglio Ue Difesa. “L’Ucraina ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l’appello a quei Paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all’Ucraina”, ha spiegato Kallas.

La rimozione degli oligarchi Alisher Usmanonv e Mikhail Fridman dalla lista delle sanzioni è stata “deplorevole” ha aggiunti Kallas. “Ma dobbiamo concentrarci sull’aspetto positivo, ovvero che 2.998 persone saranno soggette alle sanzioni per tre anni. E per rimuoverle, è necessario che tutti siano d’accordo”, ha aggiunto.

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