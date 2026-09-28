Francia, scandalo macellerie halal: casi di E. coli, morta una bambina

Francia, scandalo sanitario a Saint-Quentin: accertati legami tra macellerie halal e casi di E. coli, deceduta una bambina

La crisi sanitaria legata al batterio E. coli aveva profondamente sconvolto il panorama delle macellerie halal di Saint-Quentin nel giugno 2025. Un anno e mezzo dopo, diversi esercizi coinvolti non hanno ancora ripreso l’attività, mentre sono apparse nuove insegne e sono state annunciate ulteriori aperture.

L’Aisne Nouvelle

La vicenda aveva profondamente segnato Saint-Quentin nel giugno 2025. Trentuno bambini erano stati contagiati dal batterio E. coli. Una bambina di 11 anni, Elise, era deceduta. Rapidamente, le indagini si erano concentrate sul consumo di carne e diverse macellerie halal della città erano state coinvolte negli accertamenti.

Sei macellai indagati

A oltre un anno dai fatti, l’inchiesta giudiziaria ha raggiunto una tappa importante. Secondo le informazioni comunicate dalla Procura di Parigi, dieci macellai sono stati posti in stato di fermo nell’ambito di una rogatoria del giudice istruttore. Sei di loro risultano ora indagati.

L’elenco dei reati contestati è consistente: messa in pericolo della vita altrui, omicidio colposo, lesioni colpose con prognosi inferiore a tre mesi, frode che comporta un pericolo per la salute umana o animale, ricettazione e macellazione illecita di un animale al di fuori di un macello autorizzato. (…)

Secondo le nostre informazioni, le indagini hanno condotto gli inquirenti anche presso una fattoria situata nei dintorni di Saint-Quentin. La struttura è chiusa da diversi mesi. Quest’ultima avrebbe venduto una cinquantina di pecore in occasione dell’Eid. Sebbene la vendita degli animali da parte dell’azienda sia autorizzata, è la loro destinazione finale a interessare ora la magistratura. Alcuni capi sarebbero stati successivamente macellati e sezionati al di fuori dei circuiti regolamentari, in particolare presso macellerie o addirittura direttamente a casa di privati.

Sempre secondo le informazioni, alcuni dei commercianti posti in stato di fermo avrebbero ammesso di aver ricevuto carne portata da privati ​​per procedere al suo sezionamento. Il livello di coinvolgimento contestato alle sei persone indagate varia tuttavia da un caso all’altro. (…)

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I primi risultati, emersi venerdì scorso, avevano rivelato la presenza del batterio *E. coli* in «diverse macellerie» sospette. «Dai primi risultati delle analisi ottenute, sono state rilevate tracce di contaminazione nelle carni o sulle superfici di alcune delle macellerie oggetto di indagine», aveva comunicato la prefettura dell’Aisne. Solo il reparto macelleria dell’Intermarché di Gauchy era risultato esente da contaminazioni e aveva quindi ottenuto l’autorizzazione a riaprire, mentre le altre cinque macellerie – tutte *halal* – erano rimaste chiuse.

Restava da confermare il legame tra le contaminazioni riscontrate in questi esercizi e i casi di malattia. Tale conferma è arrivata: mercoledì sera, la prefettura dell’Aisne ha annunciato che i primi risultati delle analisi effettuate tramite sequenziamento genomico dal Laboratorio nazionale di riferimento (LNR) e dal Centro nazionale di riferimento (CNR) dell’Istituto Pasteur «forniscono la prova inconfutabile di una corrispondenza tra i batteri rinvenuti in diverse macellerie – o nella carne da esse commercializzata – e quelli riscontrati nei pazienti colpiti».

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