Attentato sventato in GB, i 5 arrestati rilasciati su cauzione

(Adnkronos) – Sono stati rilasciati su cauzione i cinque uomini poco più che ventenni (tutti cittadini britannici residenti a Londra, ndr), arrestati nell’ambito delle indagini sull’incidente avvenuto nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, utilizzata anche dalle forze armate statunitensi. Lo ha annunciato il responsabile della polizia antiterrorismo britannica, Laurence Taylor.

“Questo non significa che l’indagine sia conclusa”, ha precisato Taylor, spiegando che i cinque, tutti tre i 23 e i 25 anni, restano sotto inchiesta e sono sottoposti a “rigorose condizioni” sugli spostamenti e sui contatti con altre persone. “Stiamo seguendo diverse piste investigative”, ha aggiunto.

I cinque uomini viaggiavano a bordo di tre veicoli, che sono stati successivamente perquisiti con il supporto di personale militare ed esperti forensi. Nell’area restano ancora dispiegate “risorse significative” delle forze di sicurezza e il sito è tuttora transennato. Il cordone, ha spiegato Taylor, sarà però ridotto nelle prossime ore per consentire ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni.

Gli uomini erano stati arrestati con l’accusa di reati, previsti dalla legge sugli esplosivi e di preparazione di un atto terroristico, in violazione dell’articolo 5 del Terrorism Act. La base aerea di Fairford ospita un gran numero di personale e operazioni dell’Us Air Force. Le misure di sicurezza nella base aerea sono state significativamente rafforzate negli ultimi giorni. L’esercito statunitense ha affermato di “collaborare a stretto contatto” con i suoi omologhi britannici. “Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri omologhi britannici per monitorare questa situazione, minimizzare gli impatti e garantire la sicurezza del personale statunitense, delle loro famiglie e della comunità locale”, ha affermato un portavoce.

Il primo ministro Andy Burnham, come ha annunciato lui stesso a Lbc, presiederà oggi una riunione d’emergenza del Cobra, il comitato di emergenza del governo britannico.