Von der Leyen: ‘710 milioni di euro per gli sfollati e l’Africa subsahariana’

(ANSA) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un sostegno dell’Ue pari a quasi 710 milioni di euro a favore delle persone sfollate e delle comunità dell’Africa subsahariana, oltre ad aiuti di emergenza per le persone colpite da crisi in tutto il mondo.

L’annuncio è stato fatto nell’ambito della campagna “2026” promossa dall’organizzazione internazionale Global Citizen, a New York.

“I conflitti, gli eventi meteorologici estremi e l’aumento del costo della vita stanno sconvolgendo la vita di molte persone in tutto il mondo. Se lavoriamo insieme, possiamo rendere il mondo un posto migliore.

Con il pacchetto odierno sosterremo le comunità sfollate in tutta l’Africa, nonché le comunità che le accolgono. Stiamo inoltre potenziando gli aiuti di emergenza a favore delle persone colpite dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Il mio messaggio è semplice: l’Europa è al vostro fianco”, ha dichiarato von der Leyen.