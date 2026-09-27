UE: “analizzeremo il decreto sul tetto agli studenti stranieri”

BRUXELLES – “Credo che in questa fase dobbiamo prenderci il tempo per analizzare a fondo la normativa a cui fa riferimento. Esamineremo quindi il testo una volta pubblicato e, a quel punto, potremo forse dire di più. Ma al momento non è possibile”.
Lo afferma il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sul decreto sul tetto agli studenti stranieri adottato ieri dal governo italiano. “Non rilasceremo dichiarazioni finché non avremo un testo pubblicato da analizzare nel dettaglio”, ha ribadito il portavoce di fronte a diverse domande sul tema. (ANSA)