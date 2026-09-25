Von der Leyen: ‘dal Fondo europeo per la pace 6,6 miliardi a Kiev’

“L’accordo per lo stanziamento di 6,6 miliardi di euro dal Fondo europeo per la pace a favore dell’Ucraina è un’ottima notizia. Significa un maggiore sostegno alla difesa dell’Ucraina, dall’addestramento alle attrezzature.

Viene a integrare quanto stiamo già facendo attraverso il nostro pacchetto di aiuti all’Ucraina, sia a favore dello Stato che della difesa. E da parte nostra ne arriveranno altri. Molto presto“.

Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.