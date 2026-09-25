Rutte: ‘la Nato è pronta, i russi lo sanno’

(ANSA) – “E’ vero che la Russia sta intensificando sempre più la propria attività nel settore cibernetico e così via.

Ma la Nato è pronta ad affrontare questa situazione.

Pianifichiamo e ci prepariamo. Disponiamo di tutte le opzioni di risposta. L’unico problema è che non sempre sono di dominio pubblico, quindi non possiamo sempre parlarne. Non sono sempre simmetriche, non si tratta sempre di una risposta proporzionata. Ma posso assicurarvi che i russi lo sanno”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte parlando a New York al memoriale per l’11 settembre.