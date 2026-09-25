Macron: ‘atti ostili e criminali della Russia verso i Paesi europei’

(ANSA) – Minaccia di droni russi nel sud della Francia? “Questa informazione la possiamo smentire. Il ministro della Difesa italiano ha fatto la stessa cosa. Ma si, c’è una situazione inquietante (…) Perché gli atti ostili un po’ ovunque in Europa si sono moltiplicati”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta al tg di TF1 e France 2.

”La Russia moltiplica gli atti ostili e a volte criminali nei confronti dei Paesi europei”, ha aggiunto Macron, ritenendo tuttavia possibile che la Francia possa essere bersaglio di un tentativo di attacco russo simile a quello avvenuto all’aeroporto di Lipsia l’estate scorsa. (Il cosiddetto “attacco” sarebbe un drone non meglio identificato trovato per terra vicino a un aereo cargo ucraino, ndr)

Secondo Emmanuel Macron, Mosca considera ormai l’Europa come “la profondità strategica dell’Ucraina”, in particolare perché gli europei sostengono Kiev. “Dato che gli europei aiutano gli ucraini, l’Europa può essere un bersaglio” ha detto in diretta tv il presidente francese. Parlando degli attacchi delle ultime settimane e soprattutto quello di Lipsia, Macron ha aggiunto: “è più della guerra ibrida, è guerra, punto”.