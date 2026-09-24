Il Primo Ministro moldavo Vasile Tofan, in carica da luglio, ha invitato i cittadini ad “accendere una candela per un inverno mite” dopo aver dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico. Ha esortato i fedeli a pregare per due cose: che la “folle guerra” nello Stretto di Hormuz abbia fine e che l’inverno sia clemente.

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