Polonia, ‘elicottero russo ha violato nostro spazio aereo per 42 secondi’

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Polonia, Tusk

L’esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Lo riporta il Guardian. L’elicottero Mi-8 delle forze armate russe ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, rimanendovi per 42 secondi.

“Il volo del velivolo è stato monitorato dai sistemi radar delle Forze Armate polacche. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta”, comunica Varsavia aggiungendo che “la natura dell’incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea”.
tgcom24.mediaset.it

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