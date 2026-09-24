Paesi Baltici chiedono all’UE 500 milioni di euro per la difesa

Gli Stati Baltici chiedono all’UE 500 milioni di euro per difendersi dai droni russi

Estonia, Lettonia e Lituania hanno inviato una lettera riservata a Bruxelles chiedendo alla Commissione europea di stanziare con urgenza 500 milioni di euro per potenziare le difese anti-drone. Il documento è stato firmato dai ministri della Difesa Martin Herem, Raivis Melnis e Robertas Kaunas.

Secondo alcune fonti, Ursula von der Leyen avrebbe già ricevuto la lettera. Gli Stati baltici si aspettano una risposta positiva entro poche settimane e puntano a ottenere i fondi nel 2026, nel timore che la Russia possa tentare di mettere alla prova l’Articolo 5 della NATO attraverso attacchi con droni sul fianco orientale dell’Alleanza.

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