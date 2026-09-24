Galles, jet della Royal Air Force si schianta durante una esercitazione

Due piloti della Royal Air Force (Raf) si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo da addestramento, un jet Hawk T2, precipitasse sull’isola di Anglesey, nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale.

Nel video dell’incidente si vedono le fasi conclusive del volo di addestramento, con l’aereo colpito da un’improvvisa avaria e il lancio dei piloti a bassa quota, fino all’esplosione del velivolo. Le immagini sono finite sui principali siti di informazione del Regno Unito.

Sul posto sono intervenuti gli elicotteri della Guardia costiera e dell’eliambulanza gallese, che hanno trasferito gli aviatori al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham. La Raf ha annunciato l’avvio di un’indagine per comprendere le cause dell’incidente.

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