“Disinformazione russa”, la UE congela i beni di Xenia Fedorova

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Von der Leyen:

(Ansa) – L’Ue ha inserito Xenia Fedorova, figura di spicco dei media russi ed ex dirigente di Russia Today (Rt) Francia, nella lista delle sanzioni per il suo ruolo nelle attività ibride della Russia e, in particolare, nella manipolazione e ingerenza informativa straniera (Fimi), minando così la democrazia e la stabilità negli Stati membri. Lo comunica il Consiglio Ue in una nota.

Fedorova avrebbe contribuito alla diffusione di narrazioni filorusse nel contesto della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Le misure prevedono il congelamento dei beni e il divieto per cittadini e aziende Ue di metterle fondi a disposizione.

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