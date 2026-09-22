L’Ungheria chiede di comprare petrolio russo

Budapest sta chiedendo a Washington di essere esentata dalle sanzioni previste per l’acquisto di greggio russo

Il Congresso ha recentemente conferito al Presidente Trump nuovi poteri per imporre dazi agli acquirenti di energia russa, e il provvedimento è stato promulgato. Nonostante il governo del Primo Ministro Peter Magyar abbia promesso di rompere con la linea filo-russa di Viktor Orbán, l’Ungheria rimane fortemente dipendente da Mosca. Lo scrive Bloomberg.

Marton Hajdu, capo della commissione per gli affari esteri, ha confermato che è stata richiesta una deroga temporanea per il periodo di transizione. La situazione è complicata da precedenti esenzioni a “tempo indeterminato” concesse a Orbán in seguito all’incontro del novembre 2025. Non è ancora chiaro se la nuova amministrazione manterrà tali privilegi.

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