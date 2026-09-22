Lituania, ‘nuovo contingente di truppe Usa in arrivo’

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(ANSA) – Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha annunciato su X che “il nuovo contingente di truppe statunitensi è già in viaggio verso la Lituania”

“Siamo grati – afferma – al presidente Donald Trump e all’amministrazione statunitense per questa decisione”.
“L’impegno dei nostri alleati – sostiene – a sostenerci invia un messaggio chiaro: la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio”.

Il numero esatto di truppe nella nuova rotazione “non è ancora stato confermato, ma non sarà inferiore a quello precedente”, considerando che dal 2019 in Lituania sono di stanza a rotazione fino a 1.000 soldati statunitensi.

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