Moldova: nostro spazio aereo violato da “oggetto volante” non identificato



immagine repertorio

Il ministero della Difesa della Moldova ha riferito che nella notte parte dello spazio aereo del Paese, nella zona nord, è stato temporaneamente chiuso dopo che i sistemi di sorveglianza hanno rilevato un “oggetto volante” non identificato che entrava nello spazio aereo nazionale poco dopo mezzanotte. L’agenzia di stampa moldava Moldpress riferisce che, per garantire la sicurezza, lo spazio aereo sulla parte settentrionale del Paese è rimasto sottoposto a restrizioni per 24 minuti.

LEGGI ANCHE

► Avvistamento di droni in Lituania? Era uno stormo di uccelli!

Le autorità hanno dichiarato inoltre che il sorvolo non autorizzato dello spazio aereo nazionale è avvenuto nel contesto dei massicci attacchi sferrati nella notte dalla Russia contro l’Ucraina. Nelle ultime settimane lo spazio aereo della Moldova ha subito diverse violazioni e sul territorio del Paese sono stati rinvenuti detriti di droni. Non è chiaro se si trattasse di droni russi o ucraini, sebbene i funzionari abbiano spesso puntato il dito contro Mosca.

rainews.it/maratona/2026/09