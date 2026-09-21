“Minaccia russa”, Cavo Dragone: ‘Soldati e armi sono pronti’

“Soldati e armi sono pronti”, e la Nato “è pronta a rispondere” a una potenziale escalation provocata dalla Russia sul fianco orientale dell’alleanza

(www.rainews.it) – E’ il messaggio che invia l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, mentre diversi paesi – in particolare Francia e Polonia nelle ultime ore – accendono i riflettori sui rischi legati a un quadro internazionale sempre più teso.

“L’alleanza è pronta, la struttura è pronta. I soldati e le armi sono pronti”, le parole di Cavo Dragone, come riferisce Politico, durante un meeting dei vertici militari dei 32 paesi a Copenaghen. “Questa alleanza ha 77 anni e si è adattata all’evoluzione della minaccia. In caso di attacco, posso dirvi che oggi lor hanno molto di più da perdere che da guadagnare, questo è certo, ed è deterrenza”.

La Nato, afferma l’ammiraglio, continua a lavorare per “incrementare” le forze a disposizione “in termini di numeri e di efficienza”.

Piani militari “di 4000 pagine”

La Nato, ha comunque chiarito l’ammiraglio, ha elaborato piani militari “di 4000 pagine” per proteggere il fianco orientale dell’alleanza, contemplando scenari che prevedono una “crisi minima o un’interferenza sul nostro territorio”. I paesi membri del patto atlantico hanno concordato tre piani operativi di difesa regionale nel 2023, dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca. Gli alleati sono “pronti in caso di escalation. In caso di attacco, sappiamo come agire. Il comportamento sconsiderato della Russia nelle ultime settimane e negli ultimi mesi continua a mettere alla prova la determinazione degli alleati”, prosegue Cavo Dragone.