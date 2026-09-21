Merz: ‘il governo resterà “per assicurare il futuro democratico” della Germania

Il governo resterà “per assicurare il futuro democratico” della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco, Friedrich Merz

(ANSA) – Il cancelliere aveva affermato ieri subito dopo gli exit poll di voler continuare a guidare il Paese, nonostante la doppia debacle subita dalla Cdu alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l’uscita della Cdu dal parlamentino regionale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Riguardo la tenuta del sostegno dei ministri presidenti della Cdu dei Laender tedeschi e del presidio federale del partito nei confronti dello stesso cancelliere, Merza ha risposto che “non c’è stato nessun dibattito sul personale, né ieri sera né oggi”.

“Questa elezione è una profonda cesura” per la Cdu. Il fatto che il partito non sia entrato nel parlamento regionale del Meclemburgo Pomerania è “un avvenimento drammatico” e un “colpo duro che avrà un impatto duraturo e sul quale dovremo confrontarci molto a lungo con questo risultato”, ha detto oggi Merz. “Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania”, ha proseguito.

Merz, è arrivato stamattina alla Casa Konrad Adenauer di Berlino dopo la pesante debacle di domenica quando a Berlino la CDU è crollata al 18,8%, e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, con il 4,9%, non è riuscita a superare la soglia del 5% per la prima volta in assoluto, uscendo così senza rappresentanza nel parlamento regionale.

Ma intanto i ministri presidenti della Cdu e alcuni presidenti regionali del partito si sono riuniti domenica sera per una consultazione in assenza del cancelliere e leader del partito. Secondo quanto riferito dalla Deutsche Presse-Agentur, si sono incontrati per circa due ore presso la rappresentanza regionale della Renania-Palatinato. Erano presenti sette degli otto ministri presidenti, nonché i presidenti regionali del Baden-Wuerttemberg e della Bassa Sassonia, Manuel Hagel e Sebastian Lechner. Questo gruppo aveva precedentemente partecipato alla riunione della presidenza del partito presso la Konrad-Adenauer-Haus, la sede centrale del partito, insieme a Merz.

“Non c’è stato nessun dibattito sul personale, né ieri sera né oggi”, ha risposto il cancelliere tedesco alla domanda di un giornalista sulla tenuta del sostegno dei ministri presidenti della Cdu dei Laender tedeschi e del presidio federale del partito nei confronti dello stesso cancelliere, alla luce della debacle del partito alle amministrative di ieri in Germania.