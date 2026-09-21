France-Presse: Macron vedrà Trump “per indirizzarlo verso decisioni giuste”

Emmanuel Macron, che lunedì incontrerà Donald Trump a New York, ha in programma di parlargli “in tutta franchezza” per cercare di “indirizzarlo verso le decisioni giuste”, in particolare per quanto riguarda l’Ucraina, secondo quanto riferito dal suo entourage.

Su questo tema, il presidente francese dovrà convincere il suo omologo americano a “mantenere l’impegno a sostegno dell’Ucraina” e a “rafforzare la pressione sulla Russia”, ha proseguito la stessa fonte, citata dall’agenzia France-Presse (Afp).

France-Presse: Volodymyr Zelensky dovrebbe incontrare Donald Trump domani a New York

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe incontrare il suo omologo statunitense Donald Trump martedì, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu a New York, ha riferito lunedì all’agenzia France-Presse (Afp) una fonte vicina alla vicenda. L’incontro è previsto per “martedì pomeriggio”, ha precisato la fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, mentre Washington ha rilanciato i propri sforzi di mediazione diplomatica volti a trovare una soluzione all’invasione russa dell’Ucraina, in corso dal 2022.

(rainews.it/maratona/2026/09/)