Fico (Slovacchia): “Molti politici occidentali vogliono un conflitto tra Nato e Russia”

Il primo ministro slovacco filorusso, Robert Fico, ha accusato l’Occidente di voler trascinare il suo paese in un conflitto tra la Nato e la Russia

“Il fallimento della strategia volta a distruggere la Russia attraverso la guerra in Ucraina sta portando molti politici occidentali a ritenere che si debba fare di tutto per provocare un conflitto tra la Nato e la Russia”, ha dichiarato sabato Fico su Facebook.

“Sotto il mio governo, nessuno invierà sotto un falso pretesto soldati slovacchi a combattere contro la Russia“, ha aggiunto il leader, il cui paese è membro dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (Nato) e dell’Unione europea (Ue).

Robert Fico è l’unico leader dell’Ue ad avere rapporti con il presidente russo Vladimir Putin. Giovedì aveva già dichiarato di non volere “che la Slovacchia fosse coinvolta in un conflitto armato a causa dell’articolo 5” del trattato della Nato, che prevede l’obbligo di assistenza militare per i membri dell’alleanza quando un alleato viene attaccato. “Sì, siamo lieti di far parte della Nato”, “ma in qualità di primo ministro farò tutto il possibile per impedire che la Slovacchia venga trascinata in una guerra”, aveva affermato.

Il presidente ceco, Petr Pavel, che ha presieduto il Comitato militare della Nato dal 2015 al 2018, ha denunciato una “dichiarazione gravissima” che andrebbe “presa sul serio” e che “non deve assolutamente avere un effetto a catena”.

“Quando qualcuno dice una cosa del genere, significa che non capisce il significato della parola solidarietà. E spero fermamente che la Repubblica Ceca non segua questa strada”, ha aggiunto. […]

(rainews.it/maratona/2026/09/guerra-ucraina)