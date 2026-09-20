Germania, exit poll in Meclemburgo-Pomerania Anteriore: AfD prima

(ANSA) – Alle amministrative del Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll della Zdf, l’AfD è prima con il 38%, seguita dall’Spd al 36,5% mentre la Cdu è al 5% sulla soglia di sbarramento.

Alle amministrative di Berlino, secondo gli exit poll della Zdf, la Linke è in testa con il 26% mentre la Cdu è seconda al 20%. L’AfD è terza con un 13,5%

Gli exit poll nelle elezioni regionali a Berlino e nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore mostrano una forte crescita di AfD. In Pomerania, l’AfD ha più che raddoppiato il risultato del 2021, attestandosi tra il 37% e il 38% contro il 16,7% di cinque anni fa, superando i socialdemocratici dell’Spd e distanziando nettamente i conservatori Cdu del cancelliere Friedrich Merz. Nella capitale, l’estrema destra si è attestata a una percentuale compresa tra il 13,5% e il 16% rispetto al 9% del 2023, secondo le rilevazioni delle emittenti Ard e Zdf che danno per vincente il partito della sinistra radicale Die Linke.