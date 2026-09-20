Francia, madre accoltella la figlia. Durante l’arresto grida “Allah Akbar”

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Ragazza adolescente in condizioni critiche, accoltellata una ventina di volte dalla propria madre… Al momento dell’arresto, la donna stava “pregando con una djellaba” e avrebbe gridato “Allah Akbar”.

. I fatti sono agghiaccianti. Intorno alle 14:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di Allée René Descartes per soccorrere una bambina gravemente ferita. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata una lite familiare – per motivi ancora non chiari – e la madre avrebbe accoltellato la figlia una ventina di volte alla schiena.

La bambina è riuscita a fuggire dall’appartamento. È stata poi soccorsa dai paramedici e trasportata d’urgenza all’Ospedale Europeo Georges Pompidou, nel XV arrondissement di Parigi. Le sue condizioni sono critiche.

Poco dopo l’aggressione, la madre si sarebbe barricata in casa, chiudendo a chiave la porta d’ingresso. Gli agenti di polizia, che avevano le chiavi, sono entrati nell’appartamento e l’hanno arrestata. Secondo la stessa fonte di polizia, la donna avrebbe gridato “Allah Akbar” in quel momento. (…)

Le Parisien

Gli agenti sono arrivati ​​in formazione e sono entrati nell’abitazione. “Indossava una djellaba e stava pregando”, secondo una seconda fonte. Il sospettato è stato arrestato senza incidenti. Nell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto un coltello insanguinato.

La madre è stata posta in stato di fermo. Le indagini ora stabiliranno l’esatta sequenza degli eventi e le motivazioni del gesto. (…)

Actu17 –   www.fdesouche.com

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