Francia, madre accoltella la figlia. Durante l’arresto grida “Allah Akbar”

Ragazza adolescente in condizioni critiche, accoltellata una ventina di volte dalla propria madre… Al momento dell’arresto, la donna stava “pregando con una djellaba” e avrebbe gridato “Allah Akbar”.

. I fatti sono agghiaccianti. Intorno alle 14:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di Allée René Descartes per soccorrere una bambina gravemente ferita. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata una lite familiare – per motivi ancora non chiari – e la madre avrebbe accoltellato la figlia una ventina di volte alla schiena.

La bambina è riuscita a fuggire dall’appartamento. È stata poi soccorsa dai paramedici e trasportata d’urgenza all’Ospedale Europeo Georges Pompidou, nel XV arrondissement di Parigi. Le sue condizioni sono critiche.

Poco dopo l’aggressione, la madre si sarebbe barricata in casa, chiudendo a chiave la porta d’ingresso. Gli agenti di polizia, che avevano le chiavi, sono entrati nell’appartamento e l’hanno arrestata. Secondo la stessa fonte di polizia, la donna avrebbe gridato “Allah Akbar” in quel momento. (…)

Le Parisien

Gli agenti sono arrivati ​​in formazione e sono entrati nell’abitazione. “Indossava una djellaba e stava pregando”, secondo una seconda fonte. Il sospettato è stato arrestato senza incidenti. Nell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto un coltello insanguinato.

La madre è stata posta in stato di fermo. Le indagini ora stabiliranno l’esatta sequenza degli eventi e le motivazioni del gesto. (…)

Actu17 – www.fdesouche.com