Exit poll in Pomerania, AfD prima. Merz: ‘Un disastro’

(ANSA) – Alle amministrative del Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll della Zdf, l’AfD è prima con il 38%, seguita dall’Spd al 36,5% mentre la Cdu è al 5% sulla soglia di sbarramento. ù

Merz:: “un disastro”

“Oggi abbiamo due elezioni con due risultati molto diversi. In Meclembrugo il risultato è un disastro, non possiamo abbellirlo. Nella nostra città il nostro candidato era in una situazione molto difficile”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, parlando alla Adenauer Haus di Berlino, subito dopo gli exit poll delle regionali del Mecemburgo-Pomerania e del Land di Berlino, dove la Cdu ha subito una doppia debacle.

Merz ha affermato di voler “portare avanti il Paese”, sottolineando che la risposta sarà “fare le riforme”. “Mi assumo la responsabilità”, ha spiegato come cancelliere e come presidente del partito.