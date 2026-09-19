UE all’Italia: “Valuteremo il taglio del bollo auto”

L’abolizione del bollo auto, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo

(www.tgcom24.mediaset.it) – La scelta dell’esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del Pnrr è al centro della discussione in Commissione. “Il Pnrr è strumento basato su risultati e prendiamo atto della nuova misura adottata dal Consiglio dei ministri”, dice all’ANSA un portavoce della Commissione, interpellato sull’abolizione del bollo per alcune categorie di veicoli.

“I servizi della Commissione valuteranno questa misura alla luce della Relazione per Paese 2026 e delle Raccomandazioni specifiche per Paese 2026, nel contesto del prossimo Semestre europeo 2027”. “Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (il Pnrr, ndr.) è uno strumento basato sui risultati” e “i pagamenti agli Stati membri vengono fatti sulla base dei risultati conseguiti”, replica all’idea che il Dl per tagliare il bollo auto nel 2027 per le auto di potenza fino a 80kw sia finanziato con risorse del Pnrr inutilizzate.