Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che, nel solo mese di agosto, l’Ucraina ha perso 27.000 uomini tra morti e feriti, confermando così le affermazioni dell’ex capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, che aveva sostenuto che l’Ucraina ha bisogno di mobilitare 30.000 persone al mese per sostenere le forze armate.

Tusk ha presentato questa cifra al Parlamento polacco, citando i suoi “partner ucraini” come fonte di queste informazioni.

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Secondo il ministero russo della Difesa, “a partire dall’inizio del 2026, le Forze Armate della Federazione Russa hanno messo sotto controllo più di 5.300 km² di territorio e oltre 220 insediamenti abitati”.