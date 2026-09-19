Francia, bambino di 7 anni taglia la gola alla zia uccidendola

Un bambino di sette anni ha tagliato la gola alla zia Nadia a Saint-Maur-des-Fossés. La città è sotto shock

Questo bambino di sette anni è sospettato di aver tagliato la gola alla zia Nadia nella notte tra giovedì e venerdì a Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Secondo i primi accertamenti, l’avrebbe colpita in seguito a una lite scoppiata tra le due sorelle che litigavano per una stiratura dei capelli.

Le Parisien

Poco prima delle 4:30 del mattino, una donna, Nadia S., di 49 anni, è crollata sul marciapiede con la gola sanguinante. Secondo un testimone, la donna ha urlato “Aiuto!” più volte. Un’infermiera della clinica, allertata della situazione, ha prestato i primi soccorsi prima di essere sostituita dai vigili del fuoco, ma senza successo. Il decesso è stato constatato alle 5:17 del mattino. (…)

Yasmina S., 34 anni, ha dichiarato alla polizia che l’incidente non è avvenuto in strada, ma nel suo appartamento, al primo piano di un piccolo edificio fatiscente in Rue d’Alsace-Lorraine. Lì era scoppiata una violenta lite tra lei e la sorella per una questione banale: la stiratura dei capelli.

Per difenderla, il figlio piccolo, avrebbe afferrato un coltello e accoltellato la zia al collo. Davanti alla polizia, il bambino, con gli avambracci macchiati di sangue, ha ammesso di aver difeso la madre, temendo di finire in prigione e preoccupato che anche la madre potesse essere incarcerata. L’arma del delitto? A quanto pare l’ha trovata in bagno. (…)

Secondo le nostre informazioni, la teoria secondo cui il bambino avrebbe commesso l’omicidio per legittima difesa della madre è ora la più accreditata. Ciò solleva una serie di interrogativi inquietanti a cui gli inquirenti dovranno rispondere. Il bambino intendeva uccidere la zia? Voleva solo farle del male? (…)

“Lo shock è il sentimento prevalente dopo questa tragedia. Il mio pensiero va a questa famiglia completamente devastata”, ha commentato Pierre-Michel Delecroix, sindaco (LR) di Saint-Maur. (…)

Le Parisien

Poco dopo, il padre del bambino è arrivato sul posto e, secondo fonti di polizia, gli ha detto: “Volevi difendere tua madre, va bene, hai fatto la cosa giusta, è stato un incidente”. (…)

France Info – www.fdesouche.com